Árbitros serão julgados por se omitirem diante de homofobia no vôlei

A procuradoria do STJD apontou os responsáveis por essa omissão, que agora serão julgados no âmbito da Justiça Desportiva: Marcos Barbosa Dunlop (delegado técnico), Luciene Ferreira dos Santos (árbitra), Wagner Cavalcante (árbitro) e Maria Amélia Villas Boas (coordenadora).

A denúncia, apresentada há 26 dias e só aceita hoje, cita que o guia de arbitragem vigente diz que os árbitros devem "ter um conhecimento completo das orientações teóricas e das funções gerais das regras" e que eles têm tem "uma responsabilidade delegada para agir de acordo com os melhores interesses da FIVB e seus diversos públicos".

Em relato ao STJD, Luciene disse que informou a Marcos Dunlop, no intervalo do primeiro para o segundo set, que alguns torcedores haviam ofendido Anderson com palavras como "menina" e "mulher". Foi solicitada a presença da Guarda Municipal, os adversários pediram para a torcida deles parar com as ofensas, mas no segundo set a mesma árbitra ouviu um torcedor chamando Anderson de "bailarina".

"Durante o Intervalo de 1 minuto protocolar do pedido de tempo, conversei com o delegado técnico sobre o ocorrido e verificamos que a Guarda Municipal estava no local a postos para qualquer intervenção necessária", justificou Luciene, informando que os torcedores não foram identificados.

No entender do subprocurador do STJD Wagner Dantas, nada foi feito para que cessassem as ofensas e o quarteto seguiu "omisso". Por isso, eles foram denunciados em dois artigos do CBJD: o 261 (deixar o árbitro, auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumrpir as obrigações relativas à sua função) e o 267 (deixar de solicitar às autoridades competentes as providências necessárias à segurança individual de atletas ou deixar de interromper a partida, caso venham a faltar essas garantias).

O delegado e a árbitra alegaram, em defesa prévia, que aguardaram Anderson reclamar das ofensas no segundo set, ele não o fez, e por isso determinaram a continuação do jogo. No entender da procuradoria, eles deveriam "exercer seu múnus e interromper a partida até que os criminosos fossem identificados e conduzidos à delegacia de polícia."