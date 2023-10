A grande novidade na lista é o Praia Clube. Forte no vôlei feminino, o clube de Uberlândia (MG) tem investido nos esportes olímpicos e paralímpicos e contratou, por exemplo, a dupla Duda/Ana Patrícia, vice-campeã mundial de vôlei de praia no fim de semana passado. O clube também fez uma parceria com o Exército e montou equipes fortes no atletismo e tiro esportivo.

A delegação do Praia terá 30 atletas, em seis modalidades: vôlei de praia (2), vôlei (4), basquete 3x3 (5), tiro esportivo (8), atletismo (10), tênis de mesa (1), Diferente dos demais, porém, o Praia também investe no paralímpico e terá 23 atletas nos Jogos Parapan-Americanos — o Flamengo não terá nenhum e, o Pinheiros, um.

O quarto do ranking é o Sesi-SP. Com suas diferentes sedes, mas debaixo de um único clube, o Serviço Social da Indústria de São Paulo tem 28 atletas nos Jogos Pan-Americanos. A lista tem atletas do atletismo (3), basquete (7), basquete 3x3 (1), judô (1), karatê (1), natação (4), polo aquático (3), triatlo (2), vôlei (5) e wrestling (1). Em número de modalidades, só fica atrás do Pinheiros.

Também de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube é o quinto do ranking dos clubes poliesportivos, com 13 atletas no Time Brasil. São cinco da natação, um da ginástica artística, três do judô, um do vôlei, outro do basquete, e mais dois da ginástica de trampolim. Além disso, quatro estrangeiros do clube vão defender Argentina e República Dominicana, na natação, basquete e vôlei.

Na disputa interna gaúcha, o Grêmio Náutico União levou a melhor sobre a Sogipa. O GNU tem oito atletas na delegação: uma nas águas abertas, três na esgrima, quatro na natação, e um no remo — Viviane Jungblut entra duas vezes na conta, mas é uma pessoa só. A Sogipa leva um no atletismo e cinco no judô, em um total de seis, menos até do que teve na última Olimpíada.

Em São Paulo, o Paulistano tem 11, de badminton (2), basquete 3x3 (1), esgrima (5), polo aquático (2) e taekwondo (1). A Unisanta tem 10, entre natação e águas abertas, e, o Corinthians, oito, em basquete (1), boxe (1), futebol (2), natação (2), remo (1) e skate (1), e o Paineiras quatro, no nado artístico e no polo. O São Paulo tem no futebol e um no atletismo, enquanto o Palmeiras conta só um jogador na seleção de futebol.