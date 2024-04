Sobrinho de Esquiva abandona seleção de boxe e desiste de Pré-Olímpico

Imagem: ANDRES PINA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, abandonou a seleção brasileira de boxe antes do embarque para um torneio nos Estados Unidos, há aproximadamente dez dias. Com isso, ele está fora do Pré-Olímpico e será substituído por Cleisson Santos.

A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Wilson Baldini Jr, do Estadão, pelo X, e confirmada pela coluna. O Olhar Olímpico tentou contato com Yuri, mas não obteve resposta.

Yuri tem 21 anos e é tratado como irmão mais novo pelos irmãos Falcão — ele é filho da primogênita de Touro Falcão e foi criado pelo patriarca da família como se fosse também seu filho. O jovem boxeador contou essa história para o Olhar Olímpico em 2022, pouco antes de se tornar titular da seleção.