Serginho Escadinha será auxiliar de Bernardinho na seleção masculina

De acordo com a CBV, Serginho se apresenta no domingo, em Saquarema. A confederação ainda não publicou a convocação dele, nem detalhou se ele será "auxiliar técnico" (cargo que tem Rubinho) ou "auxiliar de quadra".

"Estou voltando para ajudar de alguma forma. Seja contribuindo com o trabalho no treinamento do sistema defensivo ou para reforçar os valores que sempre tivemos na seleção brasileira, de trabalho, entrega, suor e dedicação. Todo aquele processo de merecimento. Espero contribuir com minha experiência", disse o ex-líbero Serginho.

A seleção feminina também tem uma atleta que foi pilar do trabalho de José Roberto Guimarães em quadra, Sheilla Castro trabalhando como "auxiliar de quadra". Ela já vem atuando na função desde 2022.