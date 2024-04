Otimismo e realismo com Zubeldía

Repetir tão cedo o mesmo erro por causa da vitória sobre o Barcelona genérico pode ter más consequências.

É fato que o time pareceu outro se comparado com o de Thiago Carpini, ainda verde para o Tricolor.

Daí a achar que Luis Zubeldía é o novo Telê Santana vai enorme distância que pode encontrar seu fim nesta segunda-feira, contra o Palmeiras.

Zubeldía mostrou talento e liderança para mudar o comportamento e o jogo do time com apenas um treino e poderá, no máximo, dar outro antes de pegar o rival no Morumbi.

Então, muita calma nesta hora.

Mesmo que o São Paulo ganhe de novo, como tem ganhado em casa do Palmeiras, o paraíso ainda estará distante.