Ingrid puxa a fila, e Pinheiros acerta com destaques dos saltos ornamentais

Quando o Flu cortou financiamento dos esportes olímpicos, incluindo os saltos ornamentais, em 2021, Ingrid passou a competir, como Giovanna e Isaac, pelo Instituto Pro-Brasil, que nasceu como formador, com viés social, mas vinha sendo o clube de praticamente todos os atletas de alto rendimento do país. Agora, o Pinheiros assume a responsabilidade sobre os salários dos três principais deles.

Também passam a defender o Pinheiros mais 21 jovens, de categorias de base, que treinam no Rio com os técnicos Ana Paula Shalders, ex-atleta, e o cubano Alexandre Ferrer, marido dela. "Já estou no Brasil há 22 anos com minha parceira, Ana Paula, que é a artífice do que vocês estão vendo. Eu hoje me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui no Pinheiros", disse ele, que deverá ser o técnico de Isaac e Ingrid na Olimpíada.

"A gente vive para isso, é 24h juntos, 24h vivendo saltos ornamentais, trabalhando com as crianças desde 5, 6 anos. Eu ia estar lá junto na Olimpíada [se Giovanna se classificasse], não vou estar dessa vez, mas vou estar fazendo grande festa", comentou Ana Paula.

O casal seguirá no Rio, mas vai participar da montagem de treinos dos atletas que já treinavam no Pinheiros, incluindo o olímpico Jack Rondinelli, que competiu na Rio-2016. A ideia é que, sob a influência deles e do trio Ingrid/Giovanna/Isaac, o clube paulistano volte a ser protagonista da modalidade no país.

Com o grupo agora sob responsabilidade do Pinheiros, o Instituto Pro-Brasil deve seguir voltado à equipe que treina em Brasília, e que compõe a outra metade da seleção brasileira. No Distrito Federal estão, entre outros, Rafael Max, Rafael Fogaça, Luis Felipe Moura, Anna Lucia dos Santos e Luana Lira. Finalista em Tóquio-2020, Kawan Pereira se afastou do esporte.