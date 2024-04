Confederação de hipismo acusa campeão do Pan de maus-tratos; cavaleiro nega

A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e outras três entidades informaram na quinta (25) que solicitaram à polícia civil de São Paulo que investigue por maus-tratos a animais o cavaleiro Marcello Artiaga, que foi campeão pan-americano em 1991 com a seleção de saltos.

Marcello foi filmado, antes de um GP cinco estrelas no dia 14 de maio, "escovando a coroa do casco" do cavalo Imperador Método, que pertence a ele e viria a ser montado naquele dia pelo sargento do Exército Paulo Brasileiro Miranda.

De acordo com a CBH, a federação paulista, a associação de criadores e a Sociedade Hípica Paulista (SHP), onde aconteceu a competição, Marcello usava um produto "supostamente não permitido". A hipótese é de que seria uma substância para causar hipersensibilidade na pata, o que estimularia o animal a saltar mais.