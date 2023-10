Newsletter: 5 números para medir o tamanho do feito de Rebeca Andrade

11ª

Como observou o perfil Gymnastics Wikipedian, que abastece a enciclopédia virtual com informações sobre ginástica artística, Rebeca se tornou só a 11ª ginasta do mundo a ter, em sua coleção, medalhas em todas as seis provas da modalidade (equipe, individual geral, solo, trave, salto e barras). Neste século, só Biles e a russa Aliya Mustafina haviam conseguido isso. A brasileira é a terceira.

3º

Muito graças aos resultados de Rebeca, mas também à prata do Brasil por equipes e o bronze de Flávia Saraiva no solo, o país fechou o Mundial só tendo ido menos vezes ao pódio do que EUA (11) e China (sete). Com seis medalhas, ficou à frente até do Japão, que ganhou cinco. Isso em um Mundial Pré-Olímpico, quando quem tinha que tirar o pé, como Biles, já tirou.

****

Mais 5 comentários sobre o Mundial

Não faz muito tempo, o Brasil precisava de uma semana inteira de Olimpíada para ganhar seis medalhas. Na semana passada, ganhou tudo isso, e fez outros resultados interesssantes, em um único Mundial de ginástica artística. Dá para falar muita coisa sobre, mas vamos resumir em apenas mais cinco pontos.