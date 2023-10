Classificado aos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Diogo Soares fez uma boa apresentação na final do individual geral do Mundial de Ginástica Artística, nesta quinta-feira (5), na Antuérpia. Melhorando suas notas em relação às eliminatórias, ele terminou a competição que premia o ginasta mais completo do mundo na 10ª colocação, com 81,832 pontos.

Ele repetiu a décima colocação de Caio Souza no ano passado. Com o resultado, ele se torna o terceiro ginasta brasileiro da história que ficou no top 10 do Mundial, junto de Sergio Sasaki.

O Brasil ainda disputa outras sete finais neste Mundial. Amanhã (6), a partir das 14h30 de Brasília, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estarão na final do individual geral. No sábado, Rebeca é favorita a uma medalha no salto, a partir das 8h37. Depois, no domingo, ela estará nas finais da trave (8h44) e, junto com Flávia, no solo (10h36), com ambas tendo chance real de pódio.