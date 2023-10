Como ela já tinha quatro medalhas em Mundiais — ouro no salto e prata nas assimétricas em 2021, ouro no individual geral e bronze no solo em 2022 —, chegou a nove neste tipo de competição. Rebeca é somente a 11ª ginasta de todos os tempos a ter conquistado medalha em todos os aparelhos, já que ganhou o bronze na trave mais cedo. Neste século, só a terceira.

Simone Biles, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva durante a final de solo no Mundial de ginástica artística Imagem: REUTERS/Yves Herman

Flávia enfim medalhista

Já Flavinha conquistou, finalmente, sua primeira medalha individual em uma grande competição adulta. Duas vezes finalista olímpica da trave e quarta colocada no solo no Mundial de 2019, ela chega agora ao pódio depois de ter que passar por uma delicada cirurgia no pé no fim do ano passado.

Havia dúvida não só se ela voltaria a tempo do Mundial deste ano, mas de se conseguiria voltar a competir em alto nível. Não só conseguiu como ajudou o Brasil a ganhar a prata por equipes, na quarta, e voltar ao pódio hoje, se tornando a quinta brasileira medalhista em provas individuais.

Antes dela vieram Daniele Hypolito (2001), Daiane dos Santos (2003), no solo, Jade Barbosa (2007 no individual geral e 2010 no salto) e, finalmente, Rebeca. No masculino, os medalhistas são Diego Hypolito, Arthur Zanetti e Arthur Nory.