O bronze na trave foi surpreendente, porque a nota da brasileira na final foi bem acima do que ela havia feito em outras três apresentações neste aparelho no Mundial. A melhor nota dela havia sido a que valeu o oitavo lugar nas eliminatórias: 13,800. Na final do individual geral ela tirou 13,500 e, por equipes, 13,166. Na final, ela teve um desequilíbrio visível, mas tirou 14,300.

Rebeca Andrade (dir.) no pódio após ganhar o bronze na trave do Mundial da Antuérpia; Simone Biles ficou com ouro e Yaqin Zhou a prata Imagem: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Simones Biles, que já havia vencido por equipes e no individual geral, ganhou a primeira medalha de ouro dela por aparelhos. A norte-americana teve nota 14,800, seguida de perto pela chinesa Yaqin Zhou, que recebeu 14,700.

Rebeca foi a última a se apresentar e precisava de ao menos 14,100 para chegar ao pódio, ultrapassando a holandesa Sanne Wavers, que estava em terceiro lugar. Wavers foi só a 11ª colocada das eliminatórias, mas conseguiu vaga na final por desistência de outras atletas.

Com o bronze, Rebeca dispara como brasileira que mais medalhou em Mundiais de ginástica, com oito pódios. Até o começo da competição na Antuérpia, o posto era de Diego Hypolito, com cinco conquistas. Além disso, esta é a primeira vez que o Brasil vai ao pódio na trave de equilíbrio.

Até então, os melhores resultados do país haviam sido sextos lugares com Flávia Saraiva, em 2019, e com a própria Rebeca, em 2021. Havia a expectativa que Flavinha fosse a responsável por quebrar esse tabu. Ela fez duas apresentações na casa de 14,0 no Mundial, mas não foi bem nas eliminatórias e acabou fora da final.