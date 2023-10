Esta é a sexta medalha mundial da carreira de Rebeca, que deve ganhar mais uma ou duas na Antuérpia (Bélgica) até domingo. Ela já faturou o ouro no salto e a prata nas barras assimétricas em 2021, o ouro no individual geral e o bronze no solo no ano passado, e neste Mundial conquistou a prata por equipes. Assim, deixou para trás Diego Hypolito, que tem cinco.

Flávia Saraiva, porém, teve duas quedas, nas assimétricas e no solo. Neste último aparelho, saiu mancando, com dores no tornozelo direito, a ponto de não realizar sua última linha acrobática prevista. Ela, que terminou em 15º, com 52.699 pontos, tem dois dias pra se recuperar para a final do solo. Sem os erros, ela brigaria para ser quinta.

Rebeca é forte candidata à prata na final do salto, a partir das 8h37 (de Brasília) de amanhã. Depois, no domingo, ela estará nas finais da trave (8h44) e, junto com Flávia, no solo (10h36), com ambas tendo chance real de pódio — hoje, só Biles foi melhor que Rebeca nesse aparelho. Por fim, na última final do Mundial no domingo, Arthur Nory compete na barra fixa (11h19), brigando não só por medalha (foi bronze ano passado), mas também por vaga olímpica. Ele precisa terminar a final à frente de um croata.

Como foi a final?

A competição começou, para o grupo principal, pelo salto. Flavinha foi a primeira a se apresentar, entre as brasileiras, com 13.833, mesma nota da final por equipes. Rebeca, porém, deu um passo na chegada e perdeu 0,2 pontos na mesma comparação. Tirou 14.700, e viu Biles abrir 0,4 já no primeiro aparelho.

As assimétricas foram traiçoeiras. Já haviam derrubado a francesa Mélaine de Jesus, que saiu da briga por medalhas com uma queda, e repetiram a dose com Flávia Saraiva. A brasileira não conseguiu agarrar a barra superior em um giro e caiu de peito no colchão. Com a penalização de 1 ponto, ela recebeu 12.633 e saiu da disputa pelo pódio. Na sequência, a canadense Elie Black também caiu.