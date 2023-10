O Mundial de Ginástica Artística e o Pré-Olímpico de Vôlei concentraram as atenções, mas muita coisa importante aconteceu na última semana para o esporte olímpico brasileiro.

Skate Park - O fim de semana coroou Luigi Cini vice-campeão do Mundial de Skate Park disputado em Roma. O curitibano de apenas 21 anos já havia vencido o Pro Tour de San Juan (Argentina), em maio. Até aqui, a World Skate só fez três eventos válidos para o ranking olímpico: eses dois, e o Mundial do começo do ano (oficialmente válido como de 2022), em que Augusto Akio foi prata e, Pedro Barros, bronze. No domingo, eles foram quinto e sexto, respectivamente. Os três têm vaga encaminhada para Paris e têm tudo para brigar por pódio na Olimpíada.

No feminino, ainda não foi dessa vez que o Brasil foi ao pódio em um Mundial da World Skate, mas Raicca Ventura passou muito perto, terminando em quarto lugar. A britânica Sky Brown, que não competiu por estar machucada, e a japonesa Kokona Hiraki, que liderou o Mundial inteiro, ambas de 15 anos, parecem estar um patamar acima de todo mundo. Mas Raicca, de 16, vem logo atrás. Uma vaga olímpica será dela. Das três que foram a Tóquio (Yndiara, Dora e Isadora), uma vai ficar de fora. No Mundial, Yndi foi a única que não chegou à semi.

Skate Street - O fim de semana também foi de competição internacional de park: a etapa da SLS em Sydney. No feminino, a australiana Chloe Covell, fenômeno de 13 anos, venceu em casa, mas Rayssa Leal foi prata. As duas vão disputar pódio com as japonesas em Paris. No masculino, uma ótima notícia para o Brasil: a vitória de Felipe Gustavo, 32 anos, a primeira dele em um evento deste porte. Na Olimpíada, o time brasileiro deverá ter Kelvin Hoefler (bronze no Pro Tour de Roma), Giovanni Vianna (bronze no Pro Tour de Lausanne) e ele.

Atletismo - Este fim de semana vai ficar para sempre na história do esporte olímpico, e a razão não tem nada a ver com ginástica, vôlei ou skate. Oito de outubro de 2023 é o dia que o queniano Kelvin Kiptum se tornou recordista mundial da maratona, menos de um ano depois de estrear na distância. Ele desbancou o compatriota Eliud Kipchoge, um astro mundial, maior maratonista de todos os tempos, e fez isso aos 23 anos. Kipchoge, por exemplo, só virou recordista aos 32.

O mais impressionante é que Kiptum faz provas negativas (corre mais rápido na parte final do que no início) e, ao vencer a Maratona de Chicago, disse que não sentia nenhuma dor. Com uma carreira inteira pela frente, e um nítido potencial de correr mais rápido, ele tem tudo para ser o primeiro ser humano a completar uma prova oficial abaixo de 2h00. E não se surpreenda se isso acontecer já no começo do ano que vem.