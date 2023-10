Arthur Nory não atingiu o objetivo de se classificar aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 pelo Mundial de ginástica artística deste ano. Ele caiu na final da barra fixa, terminou atrás de um croata contra quem ele disputava a vaga diretamente, e agora dependerá de outros eventos e fatores para ir às Olimpíadas.

O brasileiro não conseguiu segurar a barra em uma retomada e ficou com nota 13,533. Pouco depois, o croata Tin Sribic fez uma apresentação sem grandes falhas e recebeu 14,700. Com isso, o europeu ficou com a vaga olímpica dada ao melhor do aparelho no Mundial, entre aqueles atletas ainda não classificados, seja por equipes ou no individual geral. Sribic terminou com a prata e, Nory, em sexto.

A final da barra fixa foi a última do Mundial da Antuérpia (BEL), que terminou com o Brasil conquistando históricas seis medalhas. A equipe feminina ganhou prata, Flávia Saraiva o bronze no solo, e Rebeca Andrade ganhou ouro no salto, prata no solo e no individual geral, e bronze na trave.