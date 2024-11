Charles do Bronx desafia a lógica novamente para recuperar cinturão do UFC

O brasileiro Charles Oliveira está nadando contra a maré. Neste sábado, o brasileiro superou Michael Chandler e confirmou sua posição de destaque na briga por um title shot. No entanto, o atleta tenta mais uma vez contrariar as estatísticas em busca de sua meta.



Aos 35 anos, Do Bronx promete não perder o foco com possíveis superlutas e mirar o cinturão dos pesos-leves, mesmo que, estatisticamente falando, atletas das categorias mais leves não rendam tão bem a partir desta idade.



Mas, vejamos bem. Charles é acostumado a desafiar a lógica. Em maio de 2021, quando venceu Chandler pela primeira vez, o brasileiro se tornou o atleta a demorar mais tempo para ser campeão do UFC. Foram precisos 28 combates em quase 11 anos. Agora, em sua nova caminhada para chegar ao topo de sua divisão, o veterano precisa superar o seu status de azarão.



Afinal, tanto o campeão Islam Makhachev quanto o próximo desafiante Arman Tsarukyan já venceram Charles. Mais novos e especialistas no wrestling a ponto de serem capazes de fazer o antijogo para o afiado jiu-jitsu do brasileiro, os atletas são os favoritos. Mas isso não parece incomodar o brasileiro.



Virtualmente credenciado para disputar o cinturão com o vencedor desta luta, Do Bronx deixou claro durante a semana do UFC 309 que seu foco é reconquistar o posto de melhor do mundo e homenagear seu filho Dominique, que nasceu no mês passado. E para quem tem boa memória, vale ressaltar: Charles conquistou 11 triunfos seguidos e se tornou campeão logo após o nascimento de sua primeira filha.