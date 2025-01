Quanto valeriam hoje Mauro Ramos, Luís Pereira ou Marinho Peres?

Competência!

Afinal de contas, algum outro clube brasileiro conseguiria vender um jogador nas mesmas condições por um valor tão alto?

Tenho certeza que não!

Os corintianos que me desculpem por usar o Alvinegro como exemplo, mas se ele tivesse surgido no Terrão, tenho a impressão de que seria negociado com um time de meio de tabela do Campeonato Italiano por 1/5 do valor.

Por isso, parabéns ao Verdão, que se tornou no mercado da bola uma grife como Armani, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel, Hermés, Cartier, Rolex, Versace, Dior ou Valentino.

Mas, pensando sobre toda esta situação, uma pergunta não sai da minha cabeça.