Léo Batista: o Brasil se despede de mais uma lenda do microfone

Por Marcos Júnior Micheletti, da Redação do Portal Terceiro Tempo

João Baptista Bellinaso Neto, o Léo Batista, uma das mais conhecidas vozes ligadas ao esporte no Brasil, morreu neste domingo (19), aos 92 anos. Ele estava internado no Rios D´Or, em Jacarepaguá, Zona Sul do Rio de Janeiro, e seu estado de saúde foi agravado por conta de uma trombose e de um tumor no pâncreas. Ainda não há informações acerca dos cerimoniais fúnebres.

Um dos mais conhecidos jornalistas da televisão brasileira, Léo Batista, natural da cidade paulista de Cordeirópolis, onde nasceu em 22 de julho de 1932, começou sua carreira como muitos meninos das pequenas cidades brasileiras, no serviço de alto falantes de seu município.