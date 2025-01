O recado que Neymar passa ao mundo com possível ida à MLS

Indiscutivelmente craque da bola, um dos melhores jogadores nascidos no Brasil em todos os tempos - queiram ou não -, Neymar, no entanto, não é conhecido por tomar boas decisões fora de campo.

Primeiro, quando ainda era "Menino Ney", se envolveu em nebulosíssima transação para jogar no Barcelona sem que o Santos e o Grupo Sonda fossem devidamente recompensados pela ida do craque à Espanha.

Poucos anos depois, saiu do time da Catalunha, até então o melhor do mundo, para assinar com o PSG, de muita fama e pouco futebol, se escondendo na liga francesa por praticamente seis anos.