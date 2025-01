Mistão do Palmeiras merecia placar mais elástico contra a Lusa

O "mistão" escalado por Abel Ferreira foi mais do que suficiente para que o Verdão vencesse com tranquilidade a Lusa em seus domínios e marcasse seus três primeiros pontos no Estadual.

Um domínio absoluto que só foi incomodado aos 12 minutos do segundo tempo, quando o árbitro marcou equivocadamente penalidade para os visitantes, erro que foi prontamente corrigido pelo VAR.

No mais, só o Verdão atacou, pressionou e ameaçou.

Tanto que merecia até um placar mais elástico diante de seus torcedores.

Destaque para o ex-Inter Maurício, que anotou os dois primeiros gols do Alviverde na temporada 2025.

E o que dizer sobre seu segundo tento, que saiu em jogada brilhantemente ensaiada pelo grupo palestrino?