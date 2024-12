Apesar do The Best, ainda não dá para comparar Vini com Neymar

Bem, e agora é claro que pinta por aí comparações entre Vini e outros vencedores do The Best.

E mais: o pessoal tem discutido muito nas redes sociais se, com o prêmio, o atacante do Real Madrid se tornar mais importante para o futebol do que Neymar.

Minha gente, é claro, Neymar não conseguiu ser considerado o melhor do mundo, algo que, quando ele surgiu, a gente apostava de olhos fechados que aconteceria.

Mas, ainda assim, a comparação é muito injusta.

Ney concorria com Messi e com Cristiano Ronaldo (sem contar Iniesta, Xavi, entre tantos outros).

Enquanto isso, muito longe de querer desmerecer o prêmio de Vini, mas o atacante forjado na Gávea concorreu com o comum Rodri, que nem deveria estar no top-10.