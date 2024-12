Abel no Sporting seria uma tragédia para o Palmeiras; já para ele...

E o pior (para os palmeirenses, é claro): o treinador vê com bons olhos a possibilidade e aceitaria até mesmo reduzir seu salário para assinar com o clube que defendeu como atleta profissional entre 2006 e 2011.

E nem preciso dizer que, se acontecer esta transferência, será uma tragédia para o Palmeiras.

Basta lembrar o "troca-troca" que era no comando palmeirense até a vinda de Abel, em 2020.

A tendência é que esta dinâmica retorne ao Palestra.

Mas acredito que seria muito bom para Abel.

O clima para o português no Alviverde já não é o mesmo, e um desafio em um gigante de seu país pode ser a consolidação do profissional como um dos melhores do mundo (algo que, para mim, ele já é).