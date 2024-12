O corintiano, quem diria, será o único torcedor paulista feliz no Natal

Até mesmo a contratação de uma estrela mundial, como a do ótimo Memphis Depay, pintou para tirar de vez o Alvinegro da péssima fase.

Tanto que agora, com o palmeirense irritado com a temporada sem títulos importantes (o Fogão não deixará escapar o Brasileirão), o são-paulino chateado com o marasmo de Zubeldía e o exigente santista desconfiado da equipe que subiu da Série B, podemos dizer que, dos grandes paulistas, a única torcida que passará o Natal feliz com a sua equipe será a corintiana.

E isso mesmo se a vaga para a Libertadores não vier.

Ter escapado do vexame do rebaixamento com uma campanha irretocável nesta reta final já garantiu tranquilidade suficiente para o Timão iniciar 2025 com o espírito leve.

