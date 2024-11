'Ressurreição' do Botafogo complica a luta do Galo pelo bi da Libertadores

Já disse e repito: eu não acreditava que o Glorioso pudesse sequer empatar com o Palmeiras no Allianz Parque na última terça-feira (26), quando mais vencer, e ainda mais do jeito que foi...

Com sua 'ressurreição' no Campeonato Brasileiro, agora bem pertinho do sonhado caneco que não vê desde 1995, o time carioca chega muito mais robusto para a decisão da Libertadores, no próximo sábado (30), diante do Atlético Mineiro.

Embora sejam competições diferentes, esta vitória do Botafogo no Brasileiro, é daquelas que dá moral.