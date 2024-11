Emocionante? Na verdade, está na cara quem vencerá a 'final' de hoje

É que não precisa ser nenhum gênio para saber que o jogo de hoje já está mais do que decidido.

Acontece que, no futebol, as equipes precisam contar com três forças em harmonia para alcançar o sucesso: a técnica, a física e a psicológica.

E, quando uma delas desanda, acaba puxando também as outras para baixo.

Ou seja, o Botafogo, em frangalhos mentalmente, corre até sério risco de ser GOLEADO no Allianz nesta noite.

Ficarei surpreso se o time de Abel não vencer por uma diferença de pelo menos dois gols.

Claro que o futebol é uma "caixinha de surpresas" e "tudo pode acontecer".