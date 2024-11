Contra o Vasco, há 55 anos, Pelé marcava seu milésimo gol

O Vasco abriu o placar com um gol do meia-atacante Benetti, aos 16 minutos do primeiro tempo.

O Santos empatou com um gol contra do zagueiro Renê, aos 10 minutos do segundo tempo. O jogo era tenso, toda vez que Pelé se aproximava da meta adversária com a bola havia a expectativa de gol, até o momento que que o Rei recebeu lançamento de Clodoaldo e dividiu com o zagueiro cruzmaltino Fernando. O árbitro, Manoel Amaro de Lima, já falecido, apontou pênalti imediatamente, sem titubear, para desespero do goleiro argentino Andrada (1939-2019). também já falecido.

A confusão foi grande, com muita reclamação por parte dos jogadores vascaínos, mas alguns minutos depois Pelé tomou distância para a cobrança.

Foram cinco passos até que Pelé tocasse na bola, com o pé direito, no canto esquerdo de Andrada, que saltou bem mas não conseguiu defender. Enquanto Pelé corria para buscar a bola no fundo do gol, o goleiro esmurrava o chão, desesperado.

Geraldo Blota, o "GB", foi o primeiro repórter a entrevistar Pelé, e aparece em diversas fotos feitas ao lado do gol vascaíno, como na imagem acima, de camisa branca e microfone em punho.

Reginaldo Leme, à época repórter do "Estadão", em início de carreira, também estava presente, como você pode conferir na imagem abaixo.