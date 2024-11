Sobre Neymar no Santos, estou animado, mas...

Uma contratação para tornar o clube da Vila ENORME novamente, parafraseando o slogan de um certo político americano.

Mas, de verdade, tenho certo receito também de essa expectativa toda virar um mico estilo Drogba no Corinthians, Renato Gaúcho no São Paulo, Riquelme no Palmeiras, Anelka no Galo, Vieri no Botafogo-SP ou Ronaldo Fenômeno no Flamengo.

Por isso, apesar de muito animado, sobre este assunto, sigo como São Tomé.

Só acreditarei quando assistir Neymar no campo da Vila Belmiro numa segunda à noite em jogo contra o Água Santa pela terceira rodada do Paulistão-2025 (risos).

Mas e você, amigo internauta, o que sente sobre este possível retorno de Neymar ao Brasil?

Opine!