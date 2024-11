Distância diminuiu, mas ainda está difícil acreditar no Palmeiras campeão

Depois de rodadas decepcionantes, o Palmeiras voltou a "colar" no Botafogo ao vencer o Grêmio em casa (vitória magra, apesar do bombardeio contra o time de Renato) e ao ver o rival pelo título apenas empatar em casa com o Cuiabá.

E isso fez com que torcedores e imprensa voltassem a fazer contas para um possível novo milagre alviverde, como o do ano passado.

Mas, honestamente, eu, que já cheguei até a apontar a equipe de Abel como favorita ao troféu, não vejo no momento o Verdão com grandes chances de título, apesar do tropeço do Fogão.