Para a alegria da Série A, o Santos está de volta!

O cambista, perucólogo e jurista Mauro Beting levantou a bola em nosso podcast, o Milton Neves 100 Mi Mi Mi: "Série A sem o Santos não deveria valer! A competição deveria até receber outro nome na edição de 2024! Não existe primeira divisão sem o clube mais importante do País!".

Ah, e nessa eu concordo com o Maurinho, viu?

A Série A deste ano foi muito triste sem os jogos do Peixe domingo às 19h com narração do meu amigo Odinei Ribeiro (por mais que ele tenha acompanhado fielmente o Alvinegro também na penosa Série B), sem os clássicos envolvendo Corinthians, Palmeiras e São Paulo com o time da Baixada, sem os placares elásticos (prós e contra) que só o Alvinegro proporciona...