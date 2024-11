Já podemos classificar a temporada palmeirense como decepcionante?

Em 2022 e 2023, o Verdão investiu nos pontos corridos do Brasileiro, título que coroou as boas temporadas da equipe da Barra Funda.

Mas, em 2024, pelo que já pudemos perceber, a galeria de troféus palmeirenses terá que se contentar "apenas" com o acréscimo de uma taça do Paulista, conquistada no sufoco diante do Santos.

E aí a pergunta que não quer calar é: sem títulos GRANDES, podemos considerar a temporada do Alviverde decepcionante?

Ou grandes projetos também estão sujeitos a ficar de mãos abanando de vez em quando?

Eu, honestamente, esperava muito mais do Verdão em 2024, principalmente nos mata-matas.

Mas ainda assim, se fosse diretor do clube, jamais admitiria discutir uma possível demissão de Abel pelo ano passado em branco.