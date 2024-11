Os tempos de ouro do futebol de Campinas: como eles eram e como estão!

Por Marcos Júnior Micheletti, da Redação do Portal Terceiro Tempo

Nesta semana buscamos em nosso quase infindável acervo da seção "Que Fim Levou?" imagens de "Antes & Depois" de jogadores que brilharam na dupla campineira: Ponte Preta e Guarani.

Um dos maiores clássicos do Páis, entre os de maior rivalidade entre clubes do interior, disputas emocionantes entre ambos aconteceram ao longo da história, tanto no Moisés Lucarelli, estádio da Ponte, quando no Brinco de Ouro da Princesa, casa do Bugre.