Empate anêmico indica que Ramón não terá vida longa no Corinthians

Todo mundo sabe muito bem das dificuldades de treinar um gigante em situação delicada na temporada, vivendo drama no Brasileiro e aventuras nas copas.

Mas, se contra o Flamengo já tínhamos o sentimento de que o Alvinegro andava "travado" por algumas más escolhas do "professor" (como deixar o meio-campo despovoado), hoje, diante do Racing, a coisa já ficou na base da certeza de que o treinador argentino está fora de sintonia no comando do hoje bom elenco corintiano.

Contra os argentinos, no primeiro jogo válido pelas semifinais da Copa Sul-Americana, o Timão deixou seu adversário muito confortável em campo.

Permitiu que o Racing chegasse como quisesse e, não à toa, os visitantes marcaram com extrema facilidade dois golaços, um aos seis do primeiro tempo e outro aos nove minutos da etapa complementar.

Não fosse pela inspirada noite de Yuri Alberto, o prejuízo teria sido muito maior.

E, para piorar a situação de Ramón, nem mesmo Rodrigo Garro tem conseguido render 10% do que vinha jogando...