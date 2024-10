Botafogo é finalista e, de quebra, piora o vexame do Fla de Tite

A mais bonita do mundo depois da do Santos, é claro (risos).

Mas antes fosse este o único crime contra o esporte bretão cometido pelo Peñarol nesta noite no Nilton Santos.

Os uruguaios no primeiro tempo usaram e abusaram do anti-jogo, com um das ceras mais vergonhosas da história da bola.

E isso com a permissão do omisso Andrés Rojas, árbitro da peleja desta noite.

Só que o Botafogo voltou para o segundo tempo com apetite, interessado em matar o histórico rival logo no primeiro jogo do confronto pela vaga na final da Libertadores.

E matou!