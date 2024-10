Qual foi a derrota do seu time que mais te machucou?

Então, que tal falarmos sobre isso por aqui?

E, para esquentar, eu começo respondendo, ok?

Difícil eu apontar apenas uma derrota dolorosa do meu amado Peixe, por isso me dou ao direito de citar duas.

A primeira foi a derrota do Santos de Pelé na final do Brasileiro de 1966.

Gente, no Mineirão, o até então desconhecido Cruzeiro (sim, o futebol de Minas não era grande como hoje) enfiou nada menos do que 6 a 2 no melhor time de todos os tempos.

Foi algo inacreditável e que me tirou boas noites de sono.