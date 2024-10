Nem Telê conseguiria fazer milagres com a safra atual de nossa seleção

Mas ainda assim não dá para afirmar que será uma tarefa simples para o time de Dorival hoje em Santiago.

Pelo que temos visto, o provável ataque brasileiro, com Savinho, Igor Jesus e Rodrygo (estrela solitária no setor para o jogo de hoje), é um dos mais inexpressivos já vistos com o uniforme amarelo.

É triste, meus amigos, mas o escrete canarinho não está na "série B" apenas do futebol mundial.

Até mesmo dentro da América do Sul não conseguimos mais estar entre os melhores.

E a maior injustiça possível é culpar Dorival Júnior por esta fase.

Ora, se já estava difícil com o pouco que tínhamos, imaginem só com o tanto de desfalque o treinador teve para esta Data-Fifa (cinco no total)...