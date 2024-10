O sofrimento santista parece interminável!

Pois é, e o problema, para mim, era este "só".

Afinal de contas, minha gente, enfrentar o o time esmeraldino em Goiânia, independentemente da fase, nunca foi tarefa fácil.

E deu no que deu: Santos derrotado de forma incontestável na Serrinha, com uma noite para se esquecer do goleiro Gabriel Brazão, do Peixe.

Em contrapartida, com Tadeu, como de costume, pegando até pensamento na meta goiana.

E assim caminha a vida santista, tão ou mais sofrida do que a dos amigos corintianos.

Não que eu ache que o Santos não subirá para a primeirona.