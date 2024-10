Vasco volta de BH mais satisfeito que o Galo

Times ligados, pilhados e interessados em marcar gols, e não apenas em se defender.

Tanto que quem abriu o placar foi o visitante, com o ótimo Coutinho, que jogou muita bola no duelo.

Mas o Galo guardou seus gols para o final do primeiro tempo, quando balançou as redes com Arana (que lateral!) e com Paulinho.

Já no segundo tempo o Atlético fez valer o seu mando de campo e partiu para cima do rival.

Mas o Cruzmaltino se segurou muito bem, mesmo quase sem pernas.

E por isso que o time carioca, mesmo com a derrota, volta de Belo Horizonte muito mais satisfeita do que o vitorioso Galo.