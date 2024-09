Botafogo está se 'esforçando' para ajudar o Verdão!

Diante de um adversário que está na luta contra o rebaixamento, era imperioso que o Botafogo fizesse a sua parte, mas não fez.

Ficou no empate sem gols no jogo disputado no Mané Garrincha, jogando pressionado pelo fato do Palmeiras, um pouco antes, ter vencido o Galo.

Se no ano passado as coisas foram mais difíceis para o Verdão, pois o Botafogo tinha muito mais 'gordura', neste ano as coisas estão mais fáceis para o 'cascudo' time de Abel Ferreira.

Fato é que o time carioca parece estar se 'esforçando' para facilitar o caminho para que o Verdão leve outro caneco...

OPINE!