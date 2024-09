Seleção brasileira virou uma Bolívia em péssima fase

E isso que, honestamente, não me lembro de uma seleção paraguaia tão fraca quanto a atual, recheada de jogadores inexpressivos no cenário futebolístico mundial.

A sensação é que a bola poderia rolar até amanhã de manha que, ainda assim, o escrete canarinho não alcançaria o empate no Defensores del Chaco.

E isso mesmo tendo no primeiro tempo do duelo o poderoso trio do Real Madrid no comando do ataque.

Além das tentativas de Dorival de mudar o jogo na etapa final, que não surtiram efeito algum.

E não aponto o treinador como grande culpado pelo vexame de hoje no Paraguai.

Acontece que o Brasil tem maravilhosos atacantes à disposição.