O motivo que despertou tanta inveja de rivais pela chegada de Depay

Errado!

Bastou a bombástica contratação de Memphis Depay para que a inveja do Alvinegro voltasse como se o clube do Parque São Jorge tivesse acabado de vencer uns três ou quatro campeonatos seguidos.

Num passe de mágica todo mundo passou a se preocupar com as finanças do Timão, com o Fair Play financeiro, com o Cuiabá que não recebeu ainda por Ranielle...

Colegas da imprensa, então, só faltam morder a testa de tanto desespero com a bombástica contratação corintiana.

Ora, gente, de verdade, se o Corinthians se arrepender amargamente da contratação do holandês, o problema é todo do clube.

E os rivais vão gostar deste possível resultado.