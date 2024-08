VAR salva o medroso Fla de Tite e lesa o valente Palmeiras de Abel

O camisa 9 estava lá na área, lutando e esperando qualquer chance para, com seu raro faro, marcar um gol que pudesse resolver a vida do Flamengo em São Paulo.

Mas o time rubro-negro, escalado por Adenor 'Buzetto' Bachi, o novo "Rei da Retranca", entrou no sintético gramado palmeirense como se fosse um XV de Piracicaba (com todo o respeito ao Nhô Quim) e não conseguiu fazer cócegas na equipe palmeirense, que esteve com a faca nos dentes desde o início da partida.

Uma postura vergonhosa para uma equipe milionária!

E que teria caído no Allianz se não fosse o VAR, sempre amigo!

Gente, Flaco López claramente estava na mesma linha quando marcou o segundo gol palmeirense, mal anulado pela equipe de vídeo.

E o cartão vermelho para Abel, que sei lá se estava desabafando ou ajeitando as calças, também foi ridículo.