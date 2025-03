Santos leva virada em um jogo que parecia 'na mão'

Uma pena, pois o Santos, além de perder o jogo, perdeu também uma grande oportunidade de vencer fora de casa, algo muito difícil no Brasileirão.

E não me venham com o papo de que "com Neymar a coisa teria sido diferente".

O Peixe não pode pautar o seu ano em esperar o "Menino da Vila" decidir se cuidar e jogar bola.

