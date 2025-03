João do Pulo tem seu nome inscrito no Livro de Heróis da Pátria

"Fiquei muito feliz com a homenagem a João do Pulo e feliz estou ao lado deste homem (Geraldo Alckmin), um brasileiro com "B" maiúsculo, homem sério, honesto, nosso presidente em exercício, e nesta condição de presidente está homenageando o João do Pulo. Parabéns, o senhor (Geraldo Alckmin) é maravilhoso", disse Milton durante o evento.

"Eu amo o João do Pulo, que certamente está no céu. Era uma alma doce que em muito engrandeceu o esporte brasileiro. E, se não fosse a patriotada dos russos nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, teria sido medalha de ouro naquela ocasião. Qualquer homenagem a João Carlos de Oliveira, o nosso querido João do Pulo, é mais do que merecida", comentou Milton Neves ao Portal Terceiro Tempo.

Milton Neves, aliás, levou uma foto em um quadro em que está ao lado de João do Pulo em 1975, no Detran (SP), quando o atleta, recém vencedor do salto triplo no recorde obtido nos Jogos Pan-Americanos do México, esteve no Departamento de Trânsito de São Paulo para obter sua CNH.

