Corinthians soma ponto milagroso com reservas na Bahia

E olha que os suplentes do Timão não foram nada bem em Salvador, especialmente no primeiro tempo do duelo, quando o Bahia foi para o intervalo com 1 a 0 no placar.

Mas, na etapa final, a expulsão de Everton Ribeiro facilitou as coisas para os visitantes, que pararam de ser bombardeados pelo Tricolor.

E, num contra-ataca que nem parecia promissor, Héctor Hernández, que os mais desavisados corintianos nunca nem ouviram falar, deixou tudo igual no placar da Fonte Nova.

Um pontinho valioso que ajuda o Timão a não perder o embalo após tanta comemoração pelo Paulistão Sicredi.

Que fase, hein?

Opine!