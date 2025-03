Palmeiras começa o Brasileiro como terminou o Paulista: decepcionando!

Teve no primeiro tempo um desempenho horroroso e poderia muito bem ter levado um golzinho do Fogão.

E acordou já na reta final do segundo tempo, perdendo com Flaco Lopez a bola do jogo para estrear com vitória.

Ou seja, o time da Barra Funda começou o Brasileiro como terminou o Paulistão: decepcionando.

Mas o elenco, claro, é muito forte e é bem provável que se recupere nas próximas temporadas.

Certo, mister Abel Ferreira?

