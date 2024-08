Marta merece se despedir das Olimpíadas como Messi deu adeus às Copas

E nem vejo Arthur Elias pressionado a colocá-la como titular na decisão.

Afinal de contas, no meu último post aqui no blog, mais de 150 pessoas brasileiros concordaram que é inviável iniciar o duelo com a nossa Rainha.

Mas, é claro, a maioria concordando que Marta pode ser MUITO útil para o segundo tempo, ou para tentar mudar o jogo ou como forma de homenagem a uma das maiores atletas da história do esporte do Brasil.

E eu vejo alguma semelhança desta situação de Marta com a de Messi na Copa passada.

O craque argentino, jogando a sua última Copa, viu sua seleção jogar mal na primeira fase para depois se redimir e conquistar o seu primeiro título mundial em sua derradeira chance como profissional.

E já pensaram que sensacional se o mesmo acontecer com Marta em sua última Olimpíada?