Empate ficou barato para o Fogão... O São Paulo merecia virar!

Era jogo para domingo à tarde, convenhamos...

Enfim, um duelo agitadíssimo desde o apito inicial, com gols e polêmicas brotando aos montes até os 22 minutos, quando Cuiabano marcou o tento da virada do Fogão: 2 a 1.

Mas o São Paulo voltou diferente para o segundo tempo.

Com Carelli em campo, o Tricolor cresceu para cima do líder do Brasileiro, pressionou absurdamente e conseguiu igualar o placar com Ferreirinha.

E, pelo que foi a etapa final, uma vitória da equipe da casa seria bem justa!

Por isso que eu repito: este São Paulo de Zubeldía (que estava suspenso hoje) pode, sim, brigar pelo Brasileirão deste ano.