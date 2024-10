O Botafogo é um delírio

Tem coisas que só acontecem mesmo com o Botafogo. Fracassar retumbantemente em 2023 e se reerguer para ser o time da moda em 2024 com chances reais de papar o Nacional e a Libertadores. Sair de um fundo do poço emocional que nem sabíamos que existia para se tornar um time exuberante capaz de reunir numa festa alucinante sua torcida jogo após jogo.

Essa mesma torcida que, mergulhada em tristeza e desespero, lotou os consultórios dos psicanalistas em 2023 agora dança a dança do arrebatamento delirante.

O Botafogo, ao contrário do Flamengo, não priorizou campeonato algum; priorizou seu torcedor e sua torcedora. Um ano em que a natureza do futebol foi respeitada em campo pela camisa mais bonita do mundo.