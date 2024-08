Cansar e desistir é um privilégio que não temos

Na sociedade, qualquer tipo de crime contra mulher é relativizado, de estupro a assédio, de tapa na cara a assassinato. Encontram uma justificativa para que o agressor siga seu rumo. Do outro lado, estamos pegando empréstimo para blindar o carro (as que têm esse privilégio), fazemos reuniões com os advogados para ver se a ameaça de morte já foi investigada, vamos à delegacia, passamos por novos abusos, agora cometidos por quem deveria estar nos protegendo, prestamos queixa mesmo assim, buscamos o filho na escola, preparamos o jantar, verificamos se o facão está ao lado da cama como o rapaz na delegacia sugeriu que fizéssemos, dormimos com o coração disparado, começamos de novo no dia seguinte porque as crianças precisam ir para a aula. De noite tem rodada. Trabalharemos com esse jogo que tanto amamos. Contaremos novas histórias. A escolha da profissão se justifica. Até que alguém nos lembre, às vezes entre sorrisos, que não deveríamos estar ali.