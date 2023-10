Cassio Ramos é o maior goleiro da história de um clube que já teve monumentos debaixo da trave. Merece estátua, documentário, biografia, sala exclusiva no museu do Corinthians. Uma década de Cassio no gol. Uma década de glórias. Isso dito, com tristeza mas também com firmeza, seria preciso compreender que Cassio deve sair. Ao lado de outros ídolos a quem a torcida só tem a agradecer.

É estranho falar que Cassio precisa sair se ele ainda tem sido o destaque do time. De fato, porque é um fora de série, ele segue fazendo defesas difíceis. Mas acho que duas coisas precisam ser consideradas aqui, ou talvez três.

A primeira é que Cassio já não tem a impulsão de antes. Em bolas a meia altura e rasteiras ele faz mágica, mas o número de golaços que ele tem levado em bolas altas deveria chamar a atenção para a atual dificuldade em saltar.