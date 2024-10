Bola de Ouro recorta foto do time do Real e exclui Vini em postagem

Para deixar tudo ainda mais perverso, quem anunciou o prêmio de melhor do mundo a Rodri, do Manchester City, foi George Weah, o único africano que tem uma Bola de Ouro. Nas palavras do jornalista Luis Fernando Filho: "Sádicos, sorrateiros e um deboche com a imagem do Vinicius JR. Me sinto humilhado como brasileiro"

O que tem na cabeça o pessoal do Bola de Ouro? Deslize é hipótese que apenas alguém com a ingenuidade de Ted Lasso consideraria. Fica a dúvida, ainda que ela seja bem pequena.